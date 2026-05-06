"Tužno izgleda i to kako, umesto ekonomskog 'rasterećenja' stanovništva, nemački političari svesno biraju put njegove dugotrajne vojno-finansijske mobilizacije", rekla je ona na redovnoj sednici Foruma OEBS-a za saradnju u oblasti bezbednosti.

Ona je dodala da Nemačka ni ne krije sa kim se sprema da ratuje.

Podsetimo, Oružane snage Nemačke saopštile su da su desetinama hiljada mladih uputile upitnik o mogućem pristupanju vojsci.

Prema novom zakonu, svaki muškarac koji napuni 18 godina obavezan je da popuni ovaj upitnik i registruje se za potencijalnu vojnu službu.

Nemački zvaničnici već nekoliko godina ukazuju na potrebu jačanja vojske, posebno nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine, pozivajući se na navodnu "rusku pretnju".

Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je spekulacije da Rusija ima agresivne namere prema zemljama NATO-a, nazvavši ih besmislicom.