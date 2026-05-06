Influenserka iz Banjaluke Bojana Mutić juče je na društvenim mrežama saopštila najbolniju vest, da je umro njen drugi sin Maksim.

Pre dve godine takoše je ostala bez sina, a o borbi i bolesti naslednika govorila je u potresnoj ispovesti.

Čitav život prilagodila je sinovima kojima je, zbog narušenog zdravlja, bila potrebna danonoćna nega.

- Zbog stalne brige o deci koja su u lošem zdravstvenom stanju i zahtevaju danonoćni nadzor, noću bdim i pazim na njih. Moram da pazim na otkucaje, da ih okrećem, iskašljavam, proveravam. Kad imam sreće, ujutro kad dođe teta oko devet sati, uspem da legnem i odspavam sat ili dva, a nekada ni toliko. Dešava se da spojim tri dana bez spavanja, ne karikiram, tako da je meni svaki dan borba za život i svaki dan sam mrtva umorna, slomljena, iscrpljena, ali sam opsesivno vojnički disciplinovana - rekla je ona tada i dodala:

- Da mrtva ležim na podu, radila bih ono što moram i što mi je zadatak, kao vojnik. Iskustvo koje sam stekla brinući o deci počela sam da prenosim na sve životne situacije i prema svemu se postavljam kao da je život u pitanju. To nije normalno, ali sam, kroz nenormalni životni tempo, prestala da se obazirem na granice ljudskih mogućnosti - ispričala je svojevremeno Bojana za Hedonist.

