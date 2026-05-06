Darko Tanasijević nedavno je odgovarao na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram.

Tada je prvi put govorio o privatnom životu kao i o emotivnom statusu.

Pratioce je interesovalo kada Tanasijević planira da se ženi, a on ih je šokirao odgovorom.

- Oženjen sam već skoro dve godine. Svadbena ceremonija je bila za uži krug ljudi, na Santoriniju. Nisam o tome pričao do sada na mrežama. Srećan sam i nadam se da se neću razvoditi - odgovorio je Tanasijević tada.

Svoj iskaz potvrdio je odgovorivši na još jedno pitanje koje je glasilo: "Da li si u vezi?"

- U bračnoj zajednici sam - istaklo je jedno od zaštitnih lica "ružičaste televizije".

"Svadbe nema ni na vidiku"

Ipak, ubrzo je shvatio da je đavo odneo šalu, te je otkrio realno stanje.

- Ma, kakva crna svadba! Samo sam se šalio. Znaju moji prijatelji na Instagramu već načine na koje se zezam, kad sam ozbiljan, a kad ne. Znam često tako da lupim nešto, a posle mi đavo bude kriv. Eto, sad ispade da sam oženjen! Nisam, i Slavica ne postoji. Ceo dan ljudi zovu moje da čestitaju, raspitaju se, ljudi ne znaju šta se dešava. Slobodan sam ja, da se zna, svadbe nema ni na vidiku, a obavestiću vas čim nešto bude - rekao je Darko.

Podsetimo, Darko Tanasijević nedavno je govorio o svom odnosu sa kolegom Milanom Miloševićem, za koji se spekulisalo da je zategnut.

