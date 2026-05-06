U viralnom videu objavljenom na TikToku, kuma je objavila da su ona i druga kuma nekoliko godina čuvale tajnu i da je konačno došlo vreme da istina izađe na videlo.

Naime, Kolin je otišao na svoj prvi sastanak sa Džes 4. avgusta 2022. godine, nesvestan da nisu sami u restoranu.

Tek skoro četiri godine kasnije, na sopstvenom venčanju, saznao je da su dve najbolje prijateljice njegove buduće supruge bile u blizini te večeri, piše People.

Tajnu su mu otkrile kume Dakota i Amber tokom zajedničkog govora na venčanju održanom 27. marta u Ajvilendu, Pensilvanija. Pred 175 gostiju, priznale su šta su godinama čuvale samo za sebe i Džes. Mlada je znala da će se ovaj detalj pomenuti, ali nije znala koliko će otkriće biti dramatično.

U viralnom klipu objavljenom na TikToku, Dakota je objavila da već nekoliko godina kriju tajnu od svog mladoženje i da je konačno došlo vreme da istina izađe na videlo. Kada je rekla da su ona i Amber bile na prvom sastanku, Kolin je iznenađeno viknuo sa stola mladenaca: „Nikako!“ Amber je potom otkrila celu priču: bili su na svom prvom sastanku.

U tom trenutku, ušla su dva muškarca noseći velike postere sa fotografskim dokazima na kojima se vide prijatelji kako se kriju u pabu u Vest Česteru gde su se Kolin i Džes prvi put sreli. Gosti su prasnuli u smeh, a iznenađenje je postalo jedan od najsmešnijih trenutaka večeri.

Nakon što se smeh stišao, Amber je dodala detalj koji je celu priču učinio još romantičnijom. Džes ih je, kako je rekla, odmah pozvala video pozivom dok se vozila kući posle sastanka i sve im ispričala. Na kraju razgovora im je rekla: „Ljudi, udaću se za njega.“

Pošto je Džes već nakon prvog susreta bila uverena da je Kolin njen budući muž, prijateljice su odlučile da ovu priču moraju da sačuvaju za njen veliki dan. Dakota i Amber su kasnije objasnile da su na sastanku ostale veći deo večeri, pre svega kao emocionalna podrška. Kada je Kolin otišao u kupatilo, Džes im je poslala poruku da se odlično provodi, što je bio njihov znak da mogu da krenu kući, piše People.