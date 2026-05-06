Većina novih sistema je već obavezna od 7. jula 2024. godine za vozila. Ono što se menja jeste da se period odlaganja završava. Od tog datuma nadalje, nijedan automobil ne može biti registrovan u Evropi, čak ni ako je baziran na platformi odobrenoj pre 2024. godine, bez potpunog usklađivanja s propisima.

Dve novine

To znači da model dizajniran 2018. godine, poput malog automobila sa zastarelom elektronikom, više neće moći da se prodaje nov u Evropi nakon 7. jula bez ažuriranja. Proizvođači moraju da završe ažuriranje svojih kataloga. I tu dolazi do izražaja glavna vidljiva tehnička inovacija za putničke automobile u ovoj fazi: adaptivno kočiono svetlo, koje brzo treperi kada automobil detektuje naglo kočenje iznad 50 km/h i sa usporenjem većim od 6 m/s².

Adaptivno kočiono svetlo, ili ESS (Emergency Stop Signal) je sistem koji mnogi premium proizvođači nude godinama: Mercedes, BMW, Audi, Volvo i drugi su ga uključili kao standardnu opremu u svoje modele više klase od poslednje decenije. Ono što se dešava 7. jula jeste da postaje obavezan za sve, uključujući i jeftine automobile od oko 15.000 evra, uključujući i teretna vozila.

Automatsko kočenje u nuždi (AEB), s detekcijom pešaka i biciklista pored vozila je uvedeno takođe u julu 2024., ali ga nisu posedovali svi. Sada će svi morati da ga imaju, uključujući i najjeftinije automobile.

Koja je cena svega?

Potpuni paket obaveznih sistema zaista povećava cenu novog automobila, ali manje od prvih najava. Pouzdane procene, bazirane na vlastitoj analizi uticaja Evropske komisije, smeštaju dodatni trošak po vozilu između 400 i 1.500 evra, zavisno od složenosti modela. Mali gradski automobili su bliže donjem delu raspona, dok veliki SUV-ovi i premium modeli naginju ka višem delu.

Međutim, dodatnih 1.000 evra na jeftini automobil od 15.000 evra predstavlja povećanje od skoro sedam posto kataloške cene, dok je na premium automobilu od 60.000 evra isti iznos samo 1,7 posto. U relativnom smislu, jeftiniji automobili će najviše patiti od novih propisa.