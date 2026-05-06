Prava drama odigrala se 4. maja u Varšavi kada je stariji muškarac izvršio samoubistvo pred očima policije, neposredno nakon što su službenici pokucali na vrata njegovog stana zbog prijave komšija da se iz stana širi nesnosan miris.

Kada su policajci stigli na adresu na kojoj su živela braća Darijuš D. (68) i Roman D., prvo su pokušali da stupe u kontakt zvonjenjem i lupanjem na vrata, ali odgovora nije bilo.

Nekoliko trenutaka kasnije začula se vriska komšija iz dvorišta zgrade. Policija je tada ugledala telo Darijuša koje je visilo sa terase nakon što je, prema navodima istrage, sebi oko vrata vezao omču i skočio.

Jeziv prizor u stanu

Nakon što su provalili vrata, policajce je unutra sačekao još strašniji prizor.

U stanu je pronađeno telo Darijušovog brata Romana, koje je već bilo u poodmakloj fazi raspadanja.

Forenzičari sumnjaju da je Roman bio mrtav najmanje dve nedelje, možda i duže, ali uzrok smrti za sada nije poznat. Istraga treba da utvrdi da li je reč o prirodnoj smrti ili postoji sumnja na krivično delo.

Prema rečima komšija, braća su godinama živela povučeno i retko su komunicirala sa ljudima iz zgrade.

– Delovali su normalno, samo su se javljali i vraćali u stan. Znali smo da nemaju mnogo novca, ali nikada nisu pravili probleme – rekao je jedan od stanara za lokalne medije.

Smrad danima izlazio iz stana

Stanari zgrade navode da je poslednjih nedelja hodnicima počeo da se širi jak neprijatan miris, koji je iz dana u dan postajao sve gori.

Neki od komšija pokušali su da razgovaraju sa Darijušem, ali bi on izbegavao odgovore i brzo odlazio.

– Moj suprug ga je pitao šta se događa jer je smrad bio nepodnošljiv. Darijuš je samo rekao: „Da, nešto smrdi“, okrenuo se i otišao – ispričala je jedna komšinica.

Stanari su potom obavestili upravnika zgrade, a kada ni to nije donelo rezultat, pozvali su policiju i nadležne službe.

Oproštajno pismo ćerki

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Darijuš je, kada je video policiju ispred vrata, navodno napisao oproštajno pismo ćerki, a zatim sebi oko vrata vezao kanap i skočio sa terase.

Komšije tvrde da Darijuš ima ćerku, ali da je niko iz zgrade nikada nije video i da porodica gotovo nikada nije dolazila u stan.

Šta to znači i šta sledi

Policija sada pokušava da rekonstruiše poslednje dane života dvojice braće i utvrdi pod kojim okolnostima je Roman preminuo.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje socijalne izolacije starijih ljudi, siromaštva i mentalnog zdravlja, posebno među osobama koje žive same i godinama gotovo nemaju kontakt sa okruženjem.

Istraga u Varšavi je u toku, a rezultati obdukcije trebalo bi da pokažu šta se tačno dogodilo iza zatvorenih vrata stana u kojem su braća živela potpuno odsečena od sveta.