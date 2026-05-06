Američki predsednik Donald Tramp navodno je veoma blizu dogovora sa Iranom o okončanju sukoba na Bliskom istoku, a izraelske vlasti o tome navodno nisu bile obaveštene, prenosi Rojters pozivajući se na izraelski izvor.

Prema tim navodima, Tel Aviv se pripremao za novu eskalaciju sukoba u regionu, dok je Vašington paralelno radio na mogućem diplomatskom sporazumu sa Teheranom.

Portal Aksios ranije je objavio da Bela kuća veruje kako bi SAD i Iran uskoro mogli da potpišu memorandum od 14 tačaka koji bi otvorio put ka završetku sukoba i početku nove faze pregovora između dve države.

Izrael navodno nije znao za pregovore

Rojters navodi da je Izrael ostao zatečen informacijama da je Tramp potencijalno blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da okonča ratne tenzije i omogući obnovu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

– Izrael nije znao da je američki predsednik Donald Tramp potencijalno blizu sporazuma sa Iranom – navodi se u tekstu agencije.

Prema izvoru, izraelske vlasti su očekivale dalju eskalaciju neprijateljstava i pripremale su se za mogućnost širenja sukoba u regionu.

Tramp privremeno obustavio misiju u Ormuzu

Američki predsednik je prethodno najavio kratkoročnu suspenziju misije pratnje „Projekta Freedom“ u Ormuskom moreuzu kako bi procenio mogućnost finalizacije sporazuma sa Iranom.

Taj potez odmah je izazvao brojne spekulacije da Vašington pokušava da smiri situaciju i izbegne širi regionalni sukob koji bi mogao da destabilizuje svetsko tržište nafte i pomorski saobraćaj.

Analitičari ocenjuju da bi eventualni sporazum između SAD i Irana predstavljao veliki geopolitički preokret na Bliskom istoku.

Ukoliko dođe do dogovora Vašingtona i Teherana, to bi moglo potpuno promeniti odnose snaga u regionu i otvoriti novo poglavlje u američko-iranskim odnosima.

Istovremeno, pitanje je kako bi na takav razvoj događaja reagovao Izrael, koji Iran smatra jednom od najvećih bezbednosnih pretnji.

Mogući sporazum mogao bi da utiče i na situaciju u Ormuskom moreuzu, kroz koji prolazi veliki deo svetske nafte, čime bi se smanjio rizik od daljih napada na trgovačke brodove i novih ekonomskih potresa.

Za sada nema zvanične potvrde da je dogovor postignut, ali činjenica da se o memorandumu već govori u američkim medijima pokazuje da se iza kulisa vode ozbiljni pregovori.