"Ono što ona sada kaže je da nemaju nešto treće, nešto što (ona smatra) je potrebno za sređivanje biračkog spiska. Kao i do sada, članovi Komisije će imati maksimalnu podršku u svom radu. Samo bez politizacije.

Još jednom: Komisija za reviziju biračkog spiska ima transakcioni pristup jedinstvenom biračkom spisku, kao što imaju i referenti, i samim tim kompletan uvid u sve podatke u svakom trenutku pristupa. Koristeći omogućene pristupe bazama matičnih knjiga i evidencijama prebivališta građana, članovi Komisije imaju jednak i ažuran uvid u podatke koje imaju i referenti.

Moram da naglasim, ono što je članovima Komisije potpuno jasno, da referenti imaju izvršna ovlašćenja koja koriste u svom radu i da je to ključna i jedina razlika u odnosu na ovlašćenja Komisije. Naime Komisija ima sve neophodne alate da kontroliše rad referenata i da, po potrebi, uputi referentima zahtev za određeno lice ili određenu grupu lica kako bi utvrdila da li postoji bilo kakva nepravilnost u radu lokalnih referenata, a na šta su oni u obavezi da u kratkom roku precizno odgovore.

U svakom slučaju, raspravu sa pojedinačnim članovima Komisije neću nastavljati, a Komisiji, kao i do sada, uvek stojim na raspolaganju za svu podršku," navela je Brnabić.