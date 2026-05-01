Rijaliti učesnica i voditeljka Red televizije, Mina Vrbaški, svojevremeno je javno priznala da se bavila prostitucijom.

Kako je tada istakla, period u kom se upustila u bavljenje najstarijim zanatom pamti kao najteži.

- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan. Moji su tek saznali sada. Majka je sumnjala i pitala me nekoliko puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - ispričala je Mina tada, pa dodala:

- Uvek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Verovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me je pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme videvši da mi ne veruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome - dodala je ona tada.

"Krenula sam drugim putem"

Nedavno je Vrbaški otkrila da je ružan period iza nje, te da je nastavila da se bavi svojim životom na potpuno drugi način.

- Da, daleka prošlost. Krenula sam drugim putem. Uskoro krećem i na jedan kurs i onda zauvek idem iz ove zemlje. Ovo su za mene poslednji koraci na estradi i u medijima kod nas. Smatram da više ne pripadam ovde.

