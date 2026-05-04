Transrodna pevačica Elektra Elit ne prestaje da intrigira javnost, a njen ekspresni brak i razvod sa sarajevskim fitnes modelom Nenadom Vujanovićem, poznatijim kao Nenad Vu, ne prestaje da se komentariše.

Iako je na početku njihova ljubav delovala kao prava bajka, krah je usledio brže nego što je iko mogao da nasluti.

Elektra i Nenad su se upoznali u Sarajevu, gde je hemija među njima bila toliko snažna da su se munjevito odlučili na veliki korak.

Par se zakleo na večnu ljubav, ali je bračna idila trajala kratko. Samo dva meseca nakon što su izgovorili "sudbonosno da", javnost je iznenadila vest da se par sporazumno razvodi. Elektra je, u svom stilu, bila brutalno iskrena o razlozima.

"Od prvog dana je znao da sam prostitutka"

Elektra nikada nije krila da se bavi prostitucijom, a upravo to je bio jedan od presudnih faktora u njihovom odnosu, prenose domaći mediji.

- Ne mogu da budem klasična supruga. On je od prvog dana znao da sam prostitutka i da je to moj posao. Mi se nismo razveli zbog prevare ili svađe, već zato što on nije mogao da prati moj život u Švajcarskoj - rekla je Elektra.

