Kuvar Alen M. (29) iz Zagreba osuđen je na 10 godina zatvora zbog prebijanja i silovanja prostitutke iz Brazila, koju je zlostavljao u naselju Dubrava.

Tokom suđenja otkriveni su svi detalji ovog zločina, a osuđenik je na sudu rekao da ju je „samo udario“.

- Nisam kriv. Svestan sam svoje prošlosti i da sam kriminalac. Od mladosti sam po domovima. Imam još dva sudska postupka koji se protiv mene vode, ali ću se u tim slučajevima nagoditi. Priznajem krivicu kad sam kriv, ali ne mogu, kao u ovom slučaju, da priznam nešto što nisam učinio. Možda sam primenio silu i udario tu ženu. Znam, nije trebalo to da uradim, ali sve drugo za šta me terete ne prihvatam. Strašno mi je žao zbog toga. Kajem se zbog tih nanesenih povreda i za to ću odgovarati - rekao je, između ostalog, u svoju obranu zagrebački kuvar Alen M.

Nepravosnažna presuda izrečena mu je u Županijskom sudu u Zagrebu.

Tužilaštvo ga je teretilo da je silovao i potom protivpravno oduzeo slobodu brazilskoj prostitutki, na čiji se oglas javio u oktobru 2024. godine.

Sve se odigralo u zagrebačkoj Dubravi, u unajmljenoj luksuznoj sobi jedne vile.

Prema optužnici, on je 4. oktobra od 2.30 ujutro pa do 20.10 zlostavljao žrtvu. Na dogovorenu adresu ona je došla u gluvo doba noći da bi pružila uslugu.

Nakon ulaska u vilu, videla je kako Alen M. uzima drogu te joj nudi energetsko piće koje je, kako je ispričala istražiteljima, bilo čudnog ukusa, tako da je u njoj rastao osećaj nesigurnosti te je, bez pružene usluge, odlučila da vrati u svoj smeštaj u Zagrebu. To je rekla optuženom, pa joj je on ponudio prevoz i ona je na to pristala.

„I tu za nju počinje užas. Tokom vožnje je skrenuo u nepoznatom smeru, a kad se uhvatila za vrata ne bi li ih otvorila, on je to onemogućio poprskavši je suzavcem po očima. Takođe ju je nekoliko puta udario šakom u glavu, pa se užasnuta devojka branila i ometala ga u vožnji. Vozilo je nakon toga zaustavio i izudarao je pesnicama po glavi, a ona je uspela nekako da istrči iz auta i bežeći doziva upomoć. On ju je ipak sustigao i nastavio da je udara po glavi. Potom je optuženi ženu silovao i pretio joj smrću. ’Ne smeš da zoveš policiju. Ja sam kriminalac i ubiću te’, rekao joj je“, piše u optužnici.

Na Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu protiv njega je u toku postupak zbog krađe, pokušaja razbojništva i razbojništva, te nasilja prema službenom licu. Četiri meseca pre silovanja ukrao je automobil marke „fijat stilo“.