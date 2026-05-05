Pevačica Goga Babić i pevač koji ju je prevario u braku, Marko Gačić, potpisali su papire za razvod braka.

Naime, kako se saznaje od izvora bliskog doskorašnjim bračnim partnerima, njih dvoje su pre nekoliko dana zvanično potpisali papire.

- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici i pevaču.

Markov otac se rasplakao

Javnost ne prestaje da bruji o muzičkom paru Gogi i Marku Gačiću, koji je prevario suprugu, a ljubavnicu više ni ne krije.

Sada je uspeo da rasplače iz svog oca Mikicu, koji je punu podršku pružio bivšoj snaji.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno - počeo je izvor i dodao:

- Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku. On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe - ispričao je izvor za Svet.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: