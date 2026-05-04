Na svom zvaničnom Tiktok nalogu, direktor Hype produkcije Saša Mirković objavio je video-snimak koji će mnoge iznenaditi.

Naime, Hype produkcija će snimiti novi film pod nazivom "Pre seksa i posle kiše" u režiji Envera Puške i Saše Mirkovića.

Scenario je pisao Puška, a posebnu pažnju privlači glumac. Reč je o svetski poznatoj faci Filipu Gelji, koji je glumio u čuvenom "Avataru".

Filp je sin bosanskog glumca Jasmina Gelje, legende koju mnogi pamte iz predstave "Audicija".

"Očekujte neočekivano. Film se snima na lokacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini," kazao je Mirković.