Fudbaler Nemanja Gudelj uživa u braku sa svojom izabranicom Anastasijom koja je spakovala kofere i iz vile u Ljutice Bogdana krenula put ljubavi sve do Sevilje, gde su svili porodično gnezdo.

I dok sportista u ljubavi i te kako ima sreće, Gudelj je zvaničnim saopštenjem za javnost, kao kapiten fudbalskog kluba Sevilje, potvrdio loše rezultate na terenu, ali i obećao navijačima da će se više zalagati zajedno sa svojim timom koji je preuzeo odgovornost za slabe partije, ugrozivši opstanak tima u Primeri.

Anastasijin suprug je održao emotivan govor pred navijačima, te im je tom prilikom obećao da će dati sve od sebe da tim bude na vrhu, a njegove reči podstakle su gromoglasan aplauz. Upravo ova situacija navela je Veljka Ražnatovića da objavi snimak zeta Nemanje, te tako mu pruži bezuslovnu podršku u ovom teškom poslovnom trenutku fudbalera.

- Ljudi, od srca vam hvala. Pogledajte ovo. Nemoguće je da ovaj klub ispadne. Ostavićemo sve na terenu i vi ćete biti tamo uz nas. U redu? Uspećemo zajedno - rekao je Gudelj, dok su ga navijači bodrili i skandirali.

Ispod videa, Veljko je stavio i emotikon zastave Srbije i pravoslavnog krsta.

Podsećanja radi, Veljko se nedavno dotakao i zeta Nemanje Gudelja, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje.



-Ne! Ne u tom smislu, čujem se s njom svakoga dana. Živi svoj život, mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda, gleda je kao malo vode na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama, realno – dodao je Veljko.

BONUS VIDEO: