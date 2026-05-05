Voditelj Žika Jakšić uspešno se oporavio od teškog moždanog udara koji je doživeo u julu prošle godine, a nedavno je pred kamerama domaćih medija otkrio da je za života obezbedio grobno mesto pre 8 godina, kada ga je kupio na Bežanijskom groblju i to pored groba pokojnog Saše Popovića.

Žika je između ostalog ispričao i da je Bane Obradović svoje grobno mesto ustupio Saši Popoviću.

- Pre sedam, osam godina kupio svoje večno konačište. Prvobitno je tu trebalo da bude Bane Obradović, ali pošto je Saša otišao iznenada onda je on ustupio njemu i tako da ćemo Saša i ja, kad budem umro, da budem pored njega i to će biti najveselije groblje na svetu. Mi ćemo na miru da pravimo i "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno - rekao je Žika kroz osmeh u emisiji "Glam i drama".

Progovorio o posledicama moždanog udara

Inače, voditelj Žika Jakšić nedavno je doživeo moždani udar, a nedavno je progovorio o posledicama i otkrio kako teče oporavak.

Žika Jakšić se prisetio dana kada je doživeo moždani udar i otkrio kakve je simptome imao.

- Ustao sam jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek - rekao je Žika koji je nedelju dana proveo u bolnici, nakon čega je počeo rehabilitaciju.

- Još uvek pričam otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često mi u razgovoru zafali reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija - rekao je voditelj koji dva puta nedeljno ide kod logopeda.

- Visok pritisak šteti jer prolazi kroz vene i arterije, opterećuju se zidovi krvnih sudova - objasnio je on za domaće medije.

