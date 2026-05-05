Bokser Veljko Ražnatović prošle godine je spakovao kofere i zbog sportskih obaveza uputio se ka Rusiji, gde je nizao uspehe u ringu, a mali predah uzeo je tokom prvomajskih praznika, da obiđe porodicu koja mu veoma nedostaje.

Čim je stigao u Beograd, Ražnatović nije časio časa, te je odmah promenio imidž i veliku bradu koju je održavao u hladnoj Moskvi u potpunosti je otklonio, a budući da se supruga Bogdana ne meša u odluke voljenog, verujemo da mu je i ovog puta dala vetar u leđa te da nije htela da utiče na njega da brada ostane.

Bokser je dane provodio u tazbini, odnosno u Titelu, dok je većinu slobodnog vremena sa suprugom i sinovima bio u Beogradu, gde je živeo sa majkom Svetlanom u Ljutice Bogdana na Dedinju.

Podsećanaj radi, početkom godine Ceca je govorila o Veljkovom odlasku u Rusiju, te istakla koliko je profesionala i spreman da u ringu brilijira.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što on traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba. Ali nekako tamo u Rusiji, pogotovo tamo Vladi Kavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladi Kavkaza, verujte, ja mogu da vam kažem onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca.

