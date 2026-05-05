Porodica koja stoji iza južnokorejskog korporativnog giganta Samsung dovršila je isplatu poreza na nasledstvo u iznosu od 12 biliona vona (oko 8 milijardi dolara), što predstavlja najveću takvu uplatu u istoriji zemlje.

Predsednik uprave Li Dže-jong i ostali članovi porodice, uključujući njegovu majku Hong Ra-hi, kao i sestre Li Bu-džin i Li So-hjon, taj iznos su plaćali u šest rata tokom pet godina. Poreska obaveza odnosila se na imovinu pokojnog predsednika kompanije Li Kun-hija, koji je preminuo u oktobru 2020. godine.

Samsung je najveći južnokorejski čebol, odnosno porodični konglomerat, čije poslovanje obuhvata elektroniku, tešku industriju, građevinarstvo i finansijske usluge. Li Kun-hi je iza sebe ostavio bogatstvo procenjeno na oko 26 biliona vona, uključujući deonice, nekretnine i umetničke zbirke. Porodica je tada poručila da je plaćanje poreza „prirodna dužnost građana“.

Samsung je potvrdio da je poslednja rata sada isplaćena. Prema Blumbergovom indeksu milijardera, ukupno bogatstvo porodice Li procenjuje se na više od 45 milijardi dolara, a u poslednjih godinu dana značajno je poraslo, pre svega zbog velike globalne potražnje za čipovima u industriji veštačke inteligencije.

Osim proizvodnje poluprovodnika, Samsungova tehnološka divizija obuhvata i jednog od najvećih svetskih proizvođača pametnih telefona i televizora, što dodatno učvršćuje njegovu poziciju jednog od najuticajnijih globalnih tehnoloških konglomerata.