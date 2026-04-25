Sonja Vuksanović objavila je fotografiju naslednice Viktorije koju je dobila u braku sa folkerom Acom Lukasom, a tinejdžerka je izrasla u pravu lepoticu.
Ponosna mama nije krila oduševljenje zbog maturantkinje, pa je na svom Instagram profilu objavila fotografiju Viktorije, koja je pozirala u porodičnom domu u svečanoj haljini i neobičnim potpeticama, a svojim stajlingom oduševila je korisnike društvenih mreža koji su ostavljali komentare.
U prvom planu je atraktivna mini haljina u boji kože koja savršeno prati liniju tela, dok su crne mrežaste čizme do kolena sa pertlama dale celokupnom izgledu dozu smelosti i šika.
Stajling je dodatno upotpunila malom crnom torbicom, trendi naočarima za sunce i sakoom koji drži u ruci.
Uz fotografiju, Sonja Vuksanović koja je nedavno pozirala bez odeće emotivno je poručila: „Moja najslađa maturantkinja“.
