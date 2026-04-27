Saobraćajna nesreća u kojoj je, zbog drugog nepažljivog vozača, Crnogorac Kemal Rastoder (53), navodni pripadnik zloglasnog Kavačkog klana, u centru Zagreba automobilom udario pešakinju, dobila je i sudski epilog.

Prokazani 21-godišnji konobar poznatog kafića u gradu, a koji je u vreme nesreće u novembru 2024. imao godinu manje, na Odeljenju za maloletnike Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu osuđen je na odlaganje izricanja maloletničkog zatvora. Sud mu je dosudio i vaspitnu meru – obavezno lečenje ili odvikavanje od narkotika, kao i posebnu obavezu da uplati 300 evra u humanitarne svrhe Udruženju „Krijesnica“ za decu obolelu od raka. Ako u roku od tri godine ne ispuni odluke suda ili počini novo krivično delo, sledi mu zatvor, a mora da plati i više od 1100 evra sudskih troškova.

Nesreća u kojoj se, vozeći po propisima, našao Rastoder i čije je vozilo potom teško povredilo 72-godišnju ženu koja je hodala trotoarom Jukićeve ulice, a koja je od tada u komi, dogodila se 4. novembra 2024. oko 14.35 časova. Krivac je kršio saobraćajne propise vozeći motocikl marke BMW u društvu devojke.

Dolaskom do raskrsnice sa Savskom ulicom, ignorisao je znak za obavezno skretanje desno, pa je produžio levo i nastavio vožnju suprotnim smerom sve do ukrštanja s Vodnikovom i Jukićevom, gde je prošao kroz crveno svetlo i udario u „Folksvagen“. Nesavesni motociklista zajedno sa saputnicom pao je na kolovoz, dok je Rastoderov automobil izgubio kontrolu i sleteo na trotoar, gde je udario pešakinju. Od siline udara žena je odbačena na ogradu gradilišta i zadobila teške povrede glave i tela – prelome, krvarenja i nagnječenja.

Rastoder je na sudu izjavio: „Sa dvoje putnika u autu išao sam Vodnikovom prema zapadu i u raskrsnicu sa Savskom ušao na zeleno svetlo. Držao sam pravac kada je na levi bočni deo mog vozila naleteo motocikl i odbacio me na trotoar. Udar motocikla, udar na pešakinju i stub semafora nisam mogao da izbegnem. Nakon nesreće izašli smo iz auta i priskočili u pomoć ženi. U trenutku sudara nisam pritisnuo kočnicu jer sam izgubio kontrolu nad volanom. Udario sam glavom u volan, a čim sam se pribrao, počeo sam da kočim. Motocikl nisam video ni u jednom trenutku.“

Utvrđeno je da se motociklista kretao brzinom od 37 km/h, a Rastoder oko 38 km/h. Krivac je i sam bio povređen, a u krvi i urinu su mu pronađeni tragovi kokaina i marihuane.

Na sudu je rekao: „Kriv sam i kajem se. Žao mi je pešakinje, poslao sam joj pismo izvinjenja i spreman sam da nadoknadim štetu. Žao mi je i što je povređena moja devojka. Nisam sklon drogama i više mi ne pada na pamet da vozim motor. Motocikl je imao 650 kubika i oko 30 kilovata. Pet dana pre nesreće koristio sam kokain, a marihuanu dan ranije.“

Tokom istrage izjavio je i da ga je „zaslepilo sunce i da nije dobro video kada se upalilo crveno svetlo“.

