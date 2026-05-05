Boris Vidović, za koga se tvrdilo da je dečko o kojem je govorila pevačica Dara Bubamara u sada već viralnoj govornoj poruci, sad se pere od cele priče i odnosa od 4 do pola 7 časova.

Dara Bubamara se nedavno našla u središtu skandala jer je u javnost procurila njena eksplicitna glasovna poruka. Nakon toga su na društvenoj mreži Iks počela nagađanja o identitetu mlađeg muškarca, a navodno je reč o bivšem rijaliti učesniku Borisu Vidoviću.

On sam je dodatno podgrejao ove priče snimajući se uz Darinu pesmu "Opasan" dok se vozio kolima, ali i kad je na Tiktoku otkrio da snima pesmu uz opis: "Od četiri do pola sedam u studiju", aludirajući na detalj iz glasovne poruke.

Ipak, Boris je naprasno okrenuo ploču, pa se sad pere od cele ove priče, tvrdeći da on nije akter iz Bubamarine šok poruke koja je završila na društvenim mrežama.

- U poslednje vreme pojavljuju se razne priče i nagađanja vezana za mene. Želim jasno da kažem da nisam akter tih priča, niti je istina ono što pokušava da se predstavi. Svestan sam da sam u jednom trenutku možda dao prostora da se takve stvari dodatno zakotrljaju i to je nešto čemu bih hteo da stanem na kraj. Nemam potrebu da gradim svoju priču na nečijem imenu ni na medijskim konstrukcijama. Fokusiran sam na svoj put i stvari koje imaju stvarnu vrednost. Hvala svima koji razumeju i ne nasedaju na svaku napisanu reč - napisao je na Instagramu Vidović.

"Lutke moje!"

U isto vreme, Dara je rešila da iskoristi ovaj skandal, pa je fanovima najavila da snima novu pesmu i visokobudžetni spot na temu pomenute audio-poruke.

- Lutke moje, vidim da ceo Balkan bruji o tome šta sam radila od četiri do pola sedam! Pa kad je već tako, red je da dobijete i pesmu o tome - poručila je Dara sa bine, što je izazvalo opšte oduševljenje i skandiranje fanova.

Podsetimo, Dara je govorila o eksplicitnom sadržaju koji je dospeo u javnost. Ona je istakla da će tužiti one koji su odgovorni za to.



- Odlično sam posle svega, odlično. Hvala bogu da sam dobila veliku podršku od naroda, koji zna koliko sam ja dobra i iskrena, koliko verujem ljudima. Mnogo ljudima pomažem, finansiram, plaćam i struju, i na kraju mi zbog neke ljubomore zabodu nož u leđa. Neka zlobna stvar se preokrenula u moju korist, ljudi osećaju i znaju ko je dobar. Zna se ko je to pustio u javnost, moj advokat radi na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija. Ta poruka je stara, kako je to sada došlo u medije? Žalosno je, hranite kera da vas ujede. To je sve dogovoreno, ljudi su ljubomorni, zna se kako ja živim, svi mi zavide. Uspešna sam majka pre svega, dobar čovek, prijatelj, imam lepog dečka, lepo mi je u životu. Jako su ljudi ljubomorni. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, oni su prosleđivali moje poruke. Bolje da su uživali - rekla je pevačica.

BONUS VIDEO:



