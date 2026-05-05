Poznata voditeljka Dragana Kosjerina izgovorila je sudbonosno "da“ 9. juna 2024. godine svom izabraniku Bojanu Perduvu, a sticajem okolnosti ta svadba je mesecima bila u centru pažnje javnosti.

Ipak, Kosjerinu je zadesila prilično neprijatna situacija kada se povodom snimka sa njenog venčanja, objavljenog na televiziji oglasio Upravni odbor RTS-a, gde Kosjerina radi, pitanjem: Zašto se snimak sa venčanja našao u jednoj od emisija i na sajtu te televizije, uz ocenu da je takvom sadržaju mesto u „žutoj štampi“, a ne na Javnom servisu.

Kosjerina i Perduv su organizovali crkveno venčanje u Crkvi Svetog Marka kao i veselje za oko 100 zvanica među kojima su bila i poznata lica sa RTS-a.



Ona nije želela da da izjavu za medije, a par dana kasnije pojavili su se ekskluzivni snimci sa njene svadbe na zvaničnoj stranici RTS-a, koji su kasnije bili izmontirani u trajanju od 30 sekundi i pušteni u emisiji "Jedan dobar dan".

Zbog izveštavanja RTS-a o njenom venčanju nastao je pravi skandal, a sve je izneto javno u zapisniku koji se nalazi na stranici RTS.



Naime, na redovnoj 23. sednici Upravnog odbora JMU RTS, održanoj 20. juna 2024. godine, predsednik Upravnog odbora Branislav Klanšček je pored velikih finansijskih problema u kom se nalazi Javni servis, pominjao i svadbu poznate voditeljku koju je video kao iskorišćavanje Javnog servisa.



-Na kraju izveštaja, predsednik Upravnog odbora Branislav Klanšček je rekao da ga je obavestio predsednik Programskog saveta da je na sednici Saveta pod tačkom „Razno“ bilo reči, a da se i on saglasio i da smatra da je prikazivanje svadbe Dragane Kosjerine u okviru emisije 'Jedan dobar dan', kao i objavljivanje svadbe, slika na sajtu RTS-a, hvatanje bidermajera itd. za žutu štampu, da nije za RTS. Da smatra da je to zloupotreba javnog prostora i da to svakako nije javni interes građana. Rekao je da je tim povodom razgovarao sa glavnim i odgovornim urednikom Informativnog programa, koji mu je rekao da on to nije dozvolio - navode se reči Branislava Klanščeka koje su objavljene na sajtu RTS-a.



BONUS VIDEO: