Rada Manojlović nikada se nije libila da govori o bivšem partneru Milanu Stanković sa kojim već godinama nije u romansi, ali su ostali u dobrim i prijateljskim odnosima.

Iako se pevač već duže vreme ne pojavljuje u medijima, ali ni na koncertima, njegova bivša ljubav ne propušta priliku da ga pohvali pred kamerama.

- Meni je žao što Milan nije deo estrade. Ajde koncert manje više. Juče baš razmišljam, gledam PZE i mislim da tu fali jedna ličnost. Vi znate da je on zvezda. Gledam njegov Instagram, poslednja slika objavljena 2020. Zamislite. To je pet godina i dalje se tekstovi o njemu čitaju, a čoveka nema, nije aktivan. Stalno se piše o njegovom povratku, ali ja ne mogu da vam kažem ništa, zabranjeno mi je - dodala je Manojlovićeva .

Gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada.

BONUS VIDEO: