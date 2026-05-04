Veljko Ražnatović je jednom prilikom u iskrenoj ispovesti otkrio da su lekari savetovali njegovoj supruzi Bogdani da može još jednom da ostane trudna, budući da se već tri puta porađala carskim rezom kada je rodila prvo sina Željka, zatim Krstana, a onda preslatkog Isaiju kao najmlađeg člana porodice.

-Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako – priznao je Ražnatović u podkastu koji prenosi portal Srbija danas, pre nekog vremena, a nedavno je na društvenoj mreži Instagram objavio video snimak supruge Bogdane, te su mnogi upravo zbog njenog izgled apomislili da je ponovo u drugom stanju.

Naime, ona je sa osmehom i bez šminke na licu sedela pored supruga, a lice joj je bilo slično onom kada je nosila malog Željka u stomaku.

Podsećanja radi, Veljko se nedavno dotakao i zeta Nemanje Gudelja, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje.

-Ne! Ne u tom smislu, čujem se s njom svakoga dana. Živi svoj život, mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda, gleda je kao malo vode na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama, realno – dodao je Veljko.



Veljko je progovorio i o najtežem periodu u životu.

-Jesam, dotakao sam dno jednom u životu i tada sam se restartovao. Za moj pojam je to dno. Hoću samo da kažem da sam bio tu i ako je neko u toj situaciji sada, ovo što ja pričam je jedini put. Pomogla mi je vera i samo vera – bio je jasan Cecin sin.

BONUS VIDEO: