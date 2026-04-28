Fudbaler Nemanja Gudelj uživa u braku sa svojom izabranicom Anastasijom koja je spakovala kofere i iz vile u Ljutice Bogdana krenula put ljubavi sve do Sevilje, gde su svili porodično gnezdo.

I dok sportista u ljubavi i te kako ima sreće, Gudelj je zvaničnim saopštenjem za javnost, kao kapiten fudbalskog kluba Sevilje, potvrdio loše rezultate na terenu, ali i obećao navijačima da će se više zalagati zajedno sa svojim timom koji je preuzeo odgovornost za slabe partije, ugrozivši opstanak tima u Primeri.

Naime, posle poraza na gostovanju od Osasune (2:1), Gudelj se oglasio na Instagramu i poručio navijačima da će tim dati sve od sebe da ostane deo odabranog društva španskog fudbala.

- Nema reči da opišu frustraciju koja obuzima celu ekipu nakon poslednje utakmice. Patimo zbog nas samih, zbog naših porodica, ali pre svega zbog naših navijača, onih koji su uvek tu, koji nas nikada ne napuštaju. Patimo zbog vas, navijači Sevilje. Ne zaslužujete ono što proživljavate. To znamo i preuzimamo odgovornost za situaciju u kojoj se nalazimo. Preuzećemo to na sebe. Kunem vam se, kao kapiten i kao navijač. Ovo je Sevilja i njena veličina zahteva da izvučemo klub odakle se nalazi. Ne sumnjajte jer mi ne sumnjamo. Uradićemo to. Želimo da budete ponosni na grupu igrača koja će vam predati svoju dušu i svoje srce. Ne tražim ništa od vas, jer znam da bolje od ikoga razumete ključni trenutak koji dolazi. Znam da ćete biti tu. Znam da ćete nas gurati, da ćete nas nositi na krilima. Takođe znam za šta smo sposobni kada ta veza grad-ekipa postane stvarnost u našem hramu. Jer sam to već doživeo. Jer sam to već osetio. U finišu će biti kao u našim velikim noćima, iako su ciljevi drugačiji, ali borba ostaje ista: ono najbolje za našu Sevilju. Uvek Sevilja, napred Sevilja - poručio je Gudelj.



