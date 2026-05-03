Veljko Ražnatović, pre nego što se preselio u Rusiju, živeo je neko vreme sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom u Titelu, rodnom mestu svoje izabranice, gde su izgradili porodični život daleko od gradske gužve.

Pored profesionalne bokserske karijere, Veljko se u Titelu posvetio i privatnom biznisu, pa se bavi uzgojem svinja.

O tome kakav ugled porodica Ražnatović uživa među meštanima, govorila je pevačica Olja Karleuša, čija je majka poreklom iz Titela, zbog čega dobro poznaje porodicu Rodić.

Gostujući u emisiji "Ceca Show", Olja je pred Svetlanom Cecom Ražnatović javno pohvalila njenu snajku Bogdanu.

- Moram da ti kažem, s obzirom na to da znaš da je moja majka Titeljanka, stvarno mogu da potvrdim da je tvoja snaja devojka iz jedne dobre kuće - rekla je pevačica.

Potom se osvrnula na to i da o Veljku među meštanima može da čuje samo pozitivne komentare.

- Ali isto tako da je tvoj sin neko koga hvale. Karijera na jednu stranu, hitovi na drugu stranu, ali džaba bi bila tvoja karijera kada bi ti dete bilo drugačije - istakka je Karleuša.

Ove reči posebno su dirnule Cecu, koja nije krila koliko joj znače pohvale na račun dece.

- Kako decu izvedeš na put, mislim da je to najbolje nešto za sve nas koji smo pristali da budemo roditelji. Niko od nas nema priručnik, nego najbolje iz sebe izvlačimo da bi svojoj deci usadili, preneli, ispisali po tim tablama. Najbolji kompliment koji mogu da dobijem kada mi neko pohvali Veljka i Anastasiju da su dobri, vaspitani - objasnila je Ceca.

