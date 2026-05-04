Melina Galić i Haris Džinović zvanično su se razveli 2024. godine nakon dve decenije braka, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti.

Nakon razvoda, odnosi u porodici Džinović nastavili su da intrigiraju medije, a pojedini navodi govore o zategnutim relacijama između članova porodice.

Prema dostupnim informacijama, Melina navodno ima distanciran odnos sa sinom, dok Haris ističe da je sa ćerkom Đinom Džinović u "zategnutim" odnosima.

O porodičnoj situaciji javno su govorili i njihovi prijatelji, među kojima je i voditeljka i influenserka Hana Hadžiavdagić.

Ona je tada otvoreno komentarisala razvod njih dvoje, nakon čega je, kako je navedeno, obrisana sa liste prijatelja na društvenim mrežama.

-Imaš dve strane, imaš ženu kojoj je dozlogrdilo i ne želi više, i njega koji je povređeni muškarac. S druge strane, ona je odlično znala za koga se udaje, udala se za Harisa Džinovića. "Ajmo da budemo realni, ona je meni drugarica, ali... To je istina. Žena hoće da ide dalje. Daj, čoveče, sjaši. Na kraju krajeva meni je sve to ružno zbog dece, dajte ljudi, saberite se, imate više od 50 godina - istakla je ona i dodala:

-Razumem i njega i nju. On je povređeni muškarac, imala sam to u životu ‘vrati mi moje stvari, polupotrošene parfeme’. Tajna dobrog braka je da se udaš bez ikakvih interesa, za početak. Sve zavisi šta izabereš u životu i zavisi šta su tvoji prioriteti. Ne mislim da, ako se neko uda iz bilo kakvog interesa, mora da trpi milion godina nekoga koga apsolutno ne želi da trpi. Vreme ne može da se vrati, upravo sam to govorila: ‘Ne želim da potrošim više, upravo sam potrošila 20 godina, ali ne želim da potrošim još 20 godina…- nakon čega ju je Melina izbrisala iz prijatelja na društvenim mrežama.

Podsetimo, Melina se nedavno udala za milionera Džefri Arnold, a o venčanju u Italiji i dalje se govori. Na luksuznoj ceremoniji služeno je prestižno vino iz Kalifornije, čija cena u restoranima prelazi 600 evra. Melina je promenila četiri venčanice, a jedna od njih bila je u tamnoj boji, što je iznenadilo goste.

Uz pomenutu toaletu nosila je dijamantsku ogrlicu čija se vrednost procenjuje do 50.000 evra, kao i skupocene minđuše, dok je kosu podigla kako bi nakit došao do izražaja.

