Katarina i Darko Lazić su godinama u srećnom braku, a svoj odnos su odavno započeli.

Iako su svojevremeno stavili tačku na ljubav, te nastavili dalje i oboje stali na ludi kamen, nakon pomirenja su ostvarili sve o čemu su oduvek sanjali.

Katarina se sada osvrnula na brak sa bivšim suprugom, te otkrila detalje odnosa sa Darkom.

- Mogla bih da živim od svog posla i da mi nije suprug Darko Lazić. Darka sam inače upoznala preko sestre. Radili su zajedno i tako se sve desilo. On je moja najveća ljubav, to je tačno. Kajem se što smo ikada prekinuli odnos. Nikada nisam ni htela to da uradim, on je bio taj koji je insistirao na tome - rekla je Kaća, pa se osvrnula na bivšeg.

- Nakon razvoda nikada nisam srela bivšeg supruga i nisam ga prevarila sa Darkom. Nisam želela odmah ni dete sa Darkom. Dobila sam ga onda kada smo to želeli. Mislila sam da treba malo da budemo u vezi, da budemo sami, pa da onda dobijemo dete - zaključila je pevačeva supruga.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: