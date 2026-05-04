Pevačica Indi Aradinović je konačno priznala da je srećna u ljubavi!

Iako je dugo krila svog izabranika, sada je napravila presedan, te ga predstavila javnosti.

Par je fotografisan tokom romantične šetnje gde su razmenjivali nežnosti ne mareći za radoznale poglede prolaznika.

Na objavljenim fotografijama vidi se kako se par ljubi nasred ulice, dok novi dečko Indi čvrsto grli i ne pušta iz zagrljaja.

Indi je za ovu priliku odabrala atraktivnu odevnu kombinaciju, braon mini suknju koja je istakla njenu figuru i narandžastu brendiranu torbu, dok se njen partner odlučio za sportsku eleganciju u crnoj boji.

Pevačica je preko fotografije dodala i simbol srca, čime je dodatno potvrdila da je ponovo srećna i zaljubljena.

