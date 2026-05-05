Američki federalni sudija danas je oštro kritikovao postupanje prema zatvoreniku Kolu Alenu optuženom da je planirao atentat na američkog predsednika Donalda Trampa.

U podnesku u kojem je kritikovao postupanje zatvorskih vlasti prema Alenu, sudija Zija Faruki mu se izvinio zbog strogih uslova zatvora koje su mu nametnuli službenici zatvora, prenosi Fox News.

Kol Alen (31) nalazi se u federalnom pritvoru zbog optužbi da je pokušao da uđe u balsku dvoranu tokom večere organizovane za članove Udruženja dopisnika iz Bele kuće i ubije Trampa i druge visoke vladine zvaničnike.

Sudija Faruki rekao je advokatu koji zastupa američko ministarstvo za sprovođenje zatvorskih sankcija (DOC) da je "iznenađen i uznemiren" načinom na koji se prema Alenu postupa u zatvoru.

Optuženi Alen je odmah po hapšenju stavljen pod neprekidan nadzor zbog rizika od samoubistva.

"Protokoli takvog nadzornog postupka zahtevali su da Kol ostane u 24 časa u tzv. sigurnoj ćeliji, bez pristupa telefonu za pozive i bez poseta osim onih u koje su dolazili članovi njegovog pravnog tima", navodi se u podnesku sudije Farukija.

Advokati su takođe tražili da se njihovom branjeniku Kolu Alenu odobri korišćenje računara kako bi mogao da priprema odbranu, a navodno je odbijen i zahtev da se optuženom omogući da dobije primerak Biblije koji je više puta tražio od zatvorske uprave.

Tužiteljka Žoslin Balantin je odgovorila da je Alen istražiteljima rekao da ne očekuje da će preživeti napad koji se sprema na njega i da je tužilaštvo došlo do zaključka da on može da predstavlja opasnost po samog sebe.

Međutim, sudija Faruki nije bio ubeđen tim argumentom već je uporedio Alena sa optuženima koji su uhapšeni zbog izazivanja nereda 6. januara 2021. godine na Kapitol hilu.

"Za mene je izuzetno uznemirujuće što je Alen stavljen u režim sa pet ključnih ograničenja. Osoba bez kriminalne prošlosti. To je uznemirujuće. Nikada nisam čuo ni za jednog optuženog za nerede 6. januara da je stavljen na režim pet zatvorskih ograničenja ili u bezbednu ćeliju. Ako je jedini način da se on zaštiti najstroža kaznena praksa, to je problem", rekao je sudija Faruki i dodao da dodao da smatra da Alen nije kriv.