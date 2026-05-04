Objavom konkursa Univerziteta u Beogradu za školsku 2026/27. godinu, počelo je odbrojavanje za upis nove generacije studenata. Dok su na najtraženijim fakultetima pripreme pri kraju, maj je poslednja prilika za maturante da kroz intenzivan rad i fakultetske kurseve osiguraju budžetsko mesto. Evo šta sve budući brucoši moraju da znaju o pripremi za upis na fakultete.

Podsetimo, Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata za školsku 2026/27. godinu, čime je i zvanično počeo period intenzivnih priprema za buduće brucoše. Prema podacima Univerziteta u Beogradu, ovogodišnji konkurs obuhvata 375 studijskih programa sa ukupno 26.005 mesta na sva tri nivoa studija. Kada su u pitanju osnovne akademske i integrisane studije, obezbeđena su 14.653 mesta na 101 akreditovanom studijskom programu.

Kada početi sa učenjem na vreme

Iskustva prethodnih generacija studenata pokazala su da one koji žele da upadnu na budžetska mesta na fakultetima poput Medicinskog, ETF-a ili FON-a, pripreme za polaganje prijemnog trebalo bi da su počeli još krajem prošle godine, u oktobru ili decembru.

Ipak, većina velikih maturanata koji planiraju upis na društvene ili manje konkurentne tehničke fakultete bira januar i februar za početak rada. Sa pet do šest meseci pred sobom, maturanti koji su tada počeli sada imaju luksuz da gradivo podelite na manje celine. Ovo je period kada se hvata kontinuitet, a da pritom redovne školske obaveze ne ispaštaju zbog zbirki i testova.

Maturanti koji su pripremu počeli u martu, aprilu, ili tek sada u maju, morali bi dobro da zagreju stolicu. Iako nije nemoguće nadoknaditi propušteno, cena je visoka.

Mart je mesec kada u školama kreće pritisak, pismeni zadaci, zaključivanje ocena za kraj godine i pripreme za samu maturu. Učenje za prijemni u ovom trenutku često postaje haotično i svedeno što značajno povećava nivo stresa. Ipak, uz dobar plan učenja i fokus na cilj - upis željenog fakulteta, ništa nije nemoguće.

Od onlajn kurseva do pripreme na fakultetima

Za one koji ne žele da prepuste stvari slučaju, fakulteti uveliko nude organizovanu pripremnu nastavu, čija se cena kreće u rasponu od 5.900 do 36.000 dinara. Organizacija varira od ustanove do ustanove, pa se nastava negde održava onlajn, a negde vikendima u zgradama fakulteta.

Na Učiteljskom fakultetu, ukupna cena može dostići 36.000 dinara (srpski jezik 17.000, opšta kultura 7.000, dok su fizičko vaspitanje i muzičko po 6.000 dinara). Na Fakultetu organizacionih nauka (FON) prošlogodišnja pripremna nastava iz matematike koštala 33.000 dinara u celini, odnosno 36.000 dinara ukoliko se plaća u dve rate. Sličan iznos je i na Saobraćajnom fakultetu, gde kurs iz matematike košta 32.000 dinara, a u cenu su uključeni zbirka zadataka i probni prijemni ispit.

Fakultet političkih nauka organizuje nastavu po ceni od 19.000 dinara. Na Filološkom fakultetu pripreme se održavaju onlajn, a cena je 12.000 dinara za jedan jezik, odnosno 18.000 dinara za dva jezika. Pravni fakultet naplaćuje 10.000 dinara za pripreme iz srpskog jezika ili istorije koje se održavaju isključivo vikendom. Zanimljivo je da studenti koji su pohađali ove pripreme, a ne uspeju da se upišu na budžet, dobijaju mogućnost da školarinu plate u 10 mesečnih rata.

Na Fakultetu bezbednosti kandidati mogu birati predmete (sociologija, psihologija, ekologija), a cena za jedan predmet je 5.900 dinara, za dva 11.800, a za sva tri iznosi 17.700 dinara.

Važno je istaći da su na nekim fakultetima, poput Medicinskog, Ekonomskog i Matematičkog, pripreme počele znatno ranije - tokom decembra, januara i februara, i prijave su većinom zatvorene.

Saveti za buduće brucoše

Prelazak iz srednjoškolske klupe u amfiteatar fakulteta jedan je od najuzbudljivijih, ali i najstresnijih perioda u životu svakog mladog čoveka. Da bi priprema za prijemni ispit prošla sa što manje tenzije, a što više rezultata, ključno je usvojiti pametne strategije učenja koje štede energiju i maksimizuju fokus.

Ponavljanje gradiva: Psiholozi ističu da neposredno pred ispit nije korisno forsirati učenje novog gradiva. Umesto toga, budući brucoši treba da se fokusiraju isključivo na ponavljanje, uvežbavanje i utvrđivanje već poznatog gradiva iz zbirki zadataka

Kraće pauze između učenja: Danonoćno učenje bez pauze može biti kontraproduktivno i loše po zdravlje. Mozgu treba dati vremena da se odmori, a pauze treba da budu relaksirajuće, najbolje provedene napolju u šetnji i bez mobilnih telefona

Redovan san: Kvalitetan san od osam sati gotovo je podjednako važan kao i samo učenje, jer proces sna igra ključnu ulogu za dugoročno pamćenje i održavanje pažnje

Zdrava ishrana: Preporučuje se unos svežeg voća, povrća i namirnica koje su bogate omega-3 masnim kiselinama (poput ribe, koštunjavog voća i crne čokolade), jer one podržavaju funkciju mozga

Saveti za roditelje

Uloga porodice u ovom periodu nije da bude dodatni kontrolor, već stabilna podrška koja će detetu pružiti emocionalnu sigurnost i mirnu luku u trenucima najvećeg pritiska.

Roditeljska očekivanja često prevazilaze stvarne mogućnosti dece, što stvara ogroman pritisak na buduće brucoše. Zbog toga bi roditelji trebalo da ostanu smireni, ne paniče i izbegnu prelivanje sopstvenih frustracija na decu.

Važno je da se budućim brucošima ukaže da je ovo samo još jedan u nizu ispita i da ne bi trebalo da ga posmatraju kao jedini pred njima, jer takva uverenja stvaraju dodatni teret.

Šta raditi neposredno pre testiranja

Kada se meseci učenja svedu na poslednjih 48 sati, najvažniji zadatak više nije usvajanje novih informacija, već očuvanje mentalne svežine. Pravilna priprema uoči samog izlaska na prijemni ispit može biti presudan faktor

Tako bi dan pred ispit trebalo bi posvetiti odmoru, laganom pregledu zbirki zadataka, druženju i vežbama disanja koje pomažu u smirivanju. Intenzivno učenje dan ranije se ne preporučuje, a najvažnije je da kandidati sami sebi ne nametnu pritisak kako bi izbegli blokadu.

Na sam dan ispita budući brucoši treba da pođu rasterećeno uz podršku najbližih i da provere da li im je spremna sva dokumentacija i propisan pribor za rad. Obavezno je doručkovati jer hrana nije dozvoljena na stolu tokom testa, dok se flašica vode strogo savetuje. Upotreba mobilnih telefona, pametnih satova i beležaka je zabranjena.