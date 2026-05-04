Viki Miljković je otkrila šta misli o povratku Zorice Brunclik u Pinkove zvezde nakon višemesečne pauze.

Iako je imala žestoku svađu sa Brunclikovom i to pred kamerama, gde su razmenile i uvrede, Viki je sada otkrila da joj je drago što se oporavila.

- Kad sam je videla, bilo mi je stvarno drago. Ona je jedna žena borac, lavica, jaka žena. To sam mislila o njoj i kroz prethodne godine njene karijere i kroz njene pesme.

Kako je istakla, posebno joj je bilo drago što je u njoj videla veliku borbenost.

- Ona je uvek u svojim pesmam ostavljala i pokazaivala taj svoj jak karatker, a onda je ovde ponovo pokazala koliko je borbena.

"Poželela se takmičenja"

Viki je otkrila i šta ju je posebno raznežilo.

- I ono što mi je baš bilo emotivno, i što mi je nekako bilo lepo, jeste to koliko se ona poželala svega ovoga i koliko joj je ovo nedostajlo - rekla je Viki za Pink.

