Dok javnost bruji o povratku Milan Stanković na estradnu scenu, a on se ne oglašava, mediji su odlučili da provere šta se zapravo dešava.

Ispred njegove zgrade primećen je parkiran pevačev automobil, na istom mestu gde je viđan i prethodnih godina. Kada je uočio paparace, Milan je pokušao da se skloni i izbegne susret.

Narednog dana nije izlazio iz stana, ali su ga mediji uspeli zabeležiti iz trećeg pokušaja, kada ga je prijatelj, njegovim automobilom, pokupio ispred zgrade.

Žurnim korakom je ušao na mesto suvozača u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj. Iako je pokušao da izbegne pažnju, bilo je dovoljno da se primeti kako je pustio kosu i smršao, kao i da deluje da se vratio treninzima.

Takođe, uočeno je da se nije odrekao poroka, jer je odmah po ulasku u vozilo otvorio prozor kako bi zapalio cigaretu.

Uputio se ka Novom Beogradu, gde je posetio jednu oftalmološku kliniku. Iz automobila je gotovo utrčao u objekat, nastojeći da ostane neprimećen.

Nakon pregleda sačekao je prijatelja ispred, dok su prolaznici prolazili pored njega, ne prepoznajući ga.

Kako se navodi, tokom poslednjih deset godina, koliko nije prisutan u javnosti, njegov izgled se značajno promenio.

Komšije ističu da retko komunicira sa okolinom, zbog čega nisu sigurni u navode da planira povratak na muzičku scenu.

Dok jedni priželjkuju njegov povratak, drugi smatraju da za to nema izgleda, jer, kako kažu, pokušava da se distancira od popularnosti koju je nekada imao.

I dalje posećuje manastire i druži se sa ljudima van estrade, promenio je broj telefona, a u obližnjim kafićima i restoranima ga, prema njihovim rečima, gotovo nikada ne viđaju.

Rada Manojlović se čula sa pevačem

Dok mnogi sa javne scene tvrde da su izgubili kontakt sa njim, Rada Manojlović kaže da je i dalje u komunikaciji sa bivšim partnerom.

-Iznenađena tom informacijom koju sam pročitala da se vraća na estradu. To nije istina, ne snima novi album. Iznenadila sam se i pitala ga: "Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod?" Jedino ako on od mene to želi da sakrije... Često to radi, krije od mene nešto namerno... On je na planeti Zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mestu..Ni prstom nije mrdnuo, a i dalje je aktuelan...- izjavila je pevačica nedavno.

