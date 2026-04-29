Folk pevač Haris Džinović nedavno je bez zadrške govorio o bivšoj supruzi Melina Galić, koja se, kako se navodi, udala za bogataša iz Engleske, Džefrija Arnolda.

Dok Haris otkriva šokantne detalje o finansijama tokom njihovog braka, u javnosti je isplivala informacija koliko je koštao verenički prsten kojim je Džefri verio Melinu.

Reč je o "emerald cut" dijamantu na minimalističkoj platinastoj postavci. Kamen je više klase, pravilno oblikovan i težine oko pet karata.

Prosečna cena ovakvog prstena kreće se između 120.000 i 140.000 evra.

Kako se navodi, novi izabranik modne kreatorke odlučio je da pokaže koliko je spreman da se "isprsi" za svoju partnerku.

Novi suprug, prema pisanju medija, rešio je da parira Harisu u luksuzu, pa je Melinu obradovao komadom nakita koji vredi više od automobila koji je pevač ranije poklonio bivšoj supruzi tokom braka.

Dok Džinović ističe da je u svom domu pronašao mir i da je sa bivšom suprugom završio za sva vremena, ona nastavlja da živi na visokoj nozi, okružena luksuzom o kojem mnogi mogu samo da sanjaju.

Ranije je javno priznao da je bivšu suprugu obasipao skupim poklonima, dok mu je ona, kako tvrdi, uzvraćala znatno skromnijim darovima.

-Kupio sam joj auto od 100.000 evra, a ona je meni kupila dečji durbin od 700 evra. I to od mojih para... - izjavio je Haris uz osmeh za Kurir, dodajući da bi, kako kaže, prešao na drugu stranu ulice kada bi je sreo, jer smatra da joj "fali daska u glavi".