Sin modne kreatorke Meline Arnold i pevača Harisa Džinović, Kan Džinović, napravio je pravu pometnju na mrežama nakon što je objavio fotografiju na kojoj su u prvom planu njegovi izvajani mišići.

Reč je o fotografiji iz svlačionice, najverovatnije u teretani, na kojoj je pozirao bez majice.

Sudeći po objavi, može se zaključiti da posvećeno radi na sebi i vodi računa o fizičkoj formi.

Pripadnice lepšeg pola na internetu nisu ostale ravnodušne, pa su se komentari samo nizali.

Mediji su ranije zabeležili Kana sa izabranicom prilikom izlaska iz vile, kada je lepa brineta ulazila u taksi koji ju je čekao.

Ispratio ju je do vozila, a tokom puta do istog sve vreme su se držali za ruke.

Njegova devojka privukla je veliku pažnju izgledom, a na sebi je imala kratku haljinu sa dubokim dekolteom kojom je istakla svoju figuru.

Haris otkrio kako savetuje sina kada su devojke u pitanju

Pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos i da ga često savetuje oko devojaka.

- Svom sinu sam rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Kažem mu: "Eto vidiš", a on mu kroz smeh odgovara:"Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris ranije.