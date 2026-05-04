Pevačica Tamara Selimović (26) je tokom braka sa kolegom Emirom Habibovićem (41) rodila dvoje dece, a par uskoro očekuje i treće.

Sada se oglasila na svom Instagram profilu i objavila fotografiju sa suprugom.

Tamara i Emir nakon dve ćerke čekaju sina, a pevačica je sa kolegom i izabranikom pozirala u automobilu dok je u opis stavila emotikon crvenog srca.

Bili pred razvodom

Podsetimo, Tamara i Emir su nedavno bili pred razvodom.

Nakon pet godina braka njihovo ponašanje na društvenim mrežama je nedavno pokrenulo niz pitanja i spekulacija.

Naime, Emir je na svom Instagramu objavio priču koju su mnogi protumačili kao znak da nešto nije u redu. Iako Emir ništa konkretno nije rekao, pokrenuta je lavina komentara.

- Zbog ovakvih stvari 99,9% brakova ne opstane. Žensko nikada nije moglo da bude muško, muško nikada nije moglo da bude žensko. Džaba ljubav, džaba novac, džaba sve. Kada vaška želi da postane aždaja, pritom nikako da shvati da je vaška vaška... Rekao sam i to je to od mene - napisao je Habibović tada, a ubrzo je demantovao da je došlo do kraha braka.

