Tokom dana na putu Ivanjica – Guča došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog vozila udario dete koje se kretalo peške. Devojčica je vozilom Hitne pomoći prevezena u Opštu bolnicu u Čačku.

"Na urgentno - prijemno odeljenje primljena je devojčica starosti 9 devet godina, povređena kao pešak u saobraćajnom udesu koji se dogodio u Guči- Sa konstatovanim teškim telesnim povredama glave, grudnog koša i ekstremiteta primljena je u jedinicu intenzivne nege" potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode