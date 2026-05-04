Dušan Kaličanin (40) već tri godine je u braku sa balerinom Margarita Čeremuhina (30), poznatom kao Margo, poreklom iz Ukrajine, te je otvoreno govorio o njihovom odnosu i ljubavi.

Glumac je istakao da se tokom veze suočavao sa brojnim predrasudama, kao i da je njegov privatni život bio pod uticajem javnosti.

Jednom prilikom osvrnuo se i na period kada su njegove eksplicitne fotografije dospele na društvene mreže, što je ostavilo posledice na njegovu karijeru i imidž.

Kako je naveo, bilo mu je potrebno pet godina da osvoji suprugu, naglašavajući da je od samog početka znao da je ona posebna i da je vredelo čekati.

-Od prvog trenutka sam znao da je ona posebna. Nije bilo lako dopreti do nje, ali sam osećao da vredi čekati. Nikada nisam voleo da izlažem privatni život javnosti. Smatram da neke stvari treba sačuvati samo za porodicu i najbliže ljude - iskreno je rekao Kaličanin.

"Plašio sam se da će zauvek vezivati samo taj skandal"

Govoreći o skandalu koji ga je pratio, glumac je otkrio da je reč o jednom od najtežih perioda u njegovom životu.

-Bio sam mlad i mislio sam da je ceo svet moj. To su godine kada ne razmišljate mnogo o posledicama. Zaljubite se, verujete ljudima i pravite greške. Pomislio sam da je sa mojom karijerom gotovo. Plašio sam se da me ljudi više nikada neće ozbiljno shvatiti i da će me zauvek vezivati samo za taj skandal - istakao je za Hype.

Dodao je i da je nakon svega imao osećaj da mora mnogo više da se dokazuje u odnosu na kolege, kao i da je dugo nosio taj teret u sebi.