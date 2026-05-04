Zorica Marković je progovorila o svadbi modne kreatorke Meline Galić, koja se udala za 23 godine starijeg Britanca, Džefrija Pola Arnolda Deja, a svadba je organizovana u Portofinu.
nakon razvoda od Harisa Džinovića.
- Ovo je njena zadnja stanica u smislu koračanja ka tom nekom cilju - navela je Zorica Marković i u svom prepoznatljivom stilu dodala:
- Ako on ima toliko para, ne mislim da će ona dalje ići- kaže Zorica Marković za Melinu.
- Kakvo srce, nema tu srca. Nisu ti ljudi koji imaju milione glupi, znaju oni, ali je njima lepo i boli ih uvo - odbrusila je Zorica.
Zorica je istakla i da se Melina proslavila isključivo preko bivšeg supruga.
- Prvo je bio Džinović, pa dalje. Ona se sa Džinovićem proslavila. Kakve crne haljine, meni se to ništa ne sviđa. Ali, brate, kad ti zabije nož u leđa, ima da se pušiš - poručila je bez ustezanja.
"Haris je car, ima on sto Melina!"
Dok je za Melinu imala izuzetno oštre reči, Zorica je za svog kolegu Harisa Džinovića iznela samo pohvale i podršku.
- Haris je car. Imam utisak da ga boli uvo. Ima on sto Melina - izjavila je Zorica koja je nedavno govorila o aktuelnim dešavanjima u Eliti 9.
Alo/Kurir
Komentari (0)