Jedan od gostiju sa svadbe modne kreatorke Meline Galić i milionera Džefrija Pola Arnolda, objavio je fotografije sa njihovog venčanja.



Naime, momak koji je prisustvovao glamuroznom venčanju Meline, a koji ima javni profil na Instagramu sa preko 6.000 pratilaca, objavio je niz fotografija iz Portofina gde je održano slavlje povodom venčanja.

Pokazao je deo atmosfere sa gala svadbe, te je snimio Melinu u elegantnoj crnoj haljini u koju se presvukla u toku večeri, dok nije skidala osmeh sa lica dok je đuskala, a zatim i njenu sliku kako sedi i puši cigaretu.

Takođe, u objavi se mogu videti i fotografije rasošne dekoracije, u kojoj je bilo mnogo cveća i skupocenih svećnjaka, što je celoj atmosferi dodala još glamurozniji utisak.

Osim toga, na Instagramu je nepoznati mladić objavio i Melinin verenički prsten.

Podsetimo, Haris je otkrio šokantne detalje o finansijama tokom braka sa Melinom.

