Vlade zemalja EU bi trebalo da usmere mere za smanjenje cena energije ka najugroženijim sektorima, umesto da primenjuju opšte poreske olakšice, ocenio je danas evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis.

"Naša prva procena mera koje su do sada preduzele države članice pokazuje da bi bolje bilo da ih usmere ka onima koji su najviše pogođeni", rekao je Dombrovskis nakon sastanka ministara finansija EU u Briselu, prenosi Rojters.

Dombrovskis je upozorio da su fiskalni kapaciteti država ograničeni visokim nivoom deficita i duga, višim kamatnim stopama i povećanim potrebama za izdvajanja u oblasti odbrane, zbog čega je važno da mere budu privremene i ciljane.

"Naš prostor za manevrisanje je već danas ograničeniji zbog većeg nivoa deficita i duga, okruženja viših kamatnih stopa i hitne potrebe za dodatnim izdatcima za odbranu. Dakle, jednostavno ne možemo sebi da priuštimo da ponavljamo greške iz prošlosti. Zbog toga je neophodno da sve mere podrške budu privremene, ciljane i da ne povećavaju ukupnu potražnju za energijom", rekao je on.

Dombrovkis je istakao da, iako pojedinačne zemlje mogu da uvedu poreze na neočekivane prihode energetskim kompanijama ako to žele. Komisija ne bi preporučila takav potez na evropskom nivou, uz ocenu da su ranije takve mere dale mešovite rezultate.

Prema njegovim rečima, buduće intervencije trebalo bi da izbegnu povećanje ukupne potrošnje energije i da budu usmerene na zaštitu najugroženijih privrednih i društvenih grupa.

Mnoge vlade EU su usvojile mere poput smanjenja akciza ili PDV-a na gorivo, što smanjuje cenu za sve korisnike, a ne za one koji su najviše pogođeni, što je izazvalo kritike Komisije i Međunarodnog monetarnog fonda, podseća Rojters.