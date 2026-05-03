Folkerka Ceca Ražnatović neretko ulazi u sukobe sa članovima žirija "Zvezda Granda", a ovog puta u centru rasprave našla se njena starija koleginica Ana Bekuta.

Još jedna epizoda popularnog muzičkog takmičenja protekla je u napetoj atmosferi među članovima žirija, koji su se ponovo sporili oko kandidata i njihovog prolaska u naredni krug.

Povod za raspravu ovoga puta bio je duel Ivana Milevskog iz Cecinog tima i Marija Mijatovića iz tima njene koleginice, a neslaganje je izbilo zbog izbora pesme i stajlinga.

Prednost je na kraju dobio Mario, iako su obojica kandidata dobila određene zamerke.

-Mario je sigurno bolji pevač u odnosu na Milevskog. Zato sam glasala za njega i izabrao je teže pesme. Što se Ivana tiče ja ne mogu da ti oprostim ovakvo izvođenje makedonske himne, pesme "Makedonsko devojče", sa ovoliko ukrasa, trilera. Mislila sam da glasam za Ivana, ali je neoprostivo da ovako peva makedonsku himnu, neoprostivo, ali nemoj da se ljutiš. Morala sam da ti kažem ovo da bi obratio pažnju. Ovo ne sme da bude kafansko izvođenje. Nemoj da se ljutiš - izjavila je Bekuta.

Njene reči izazvale su oštru Cecinu reakciju koja je već ranije imala nesuglasice sa Anom.

-Kakve su ovo nebuloze? Neću da slušam ovakve stvari, da publika sluša nešto što nije tačno. Nikola Stanišić je isto to pevao ovako pa mu niko nije našao manu, ajde bre molim vas, neću da slušam nebuloze - besnela je Ražnatovićka.