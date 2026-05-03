Pevačica Ana Nikolić u poslednje vreme našla se u centru pažnje zbog turbulentnog odnosa sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, a sada je otvoreno govorila o ličnoj borbi sa zavisnošću od alkohola.
Gostujući u podkastu Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, pevačicu je domaćin u šali ponudio čašom šampanjca "da se ne urolja", što je bio povod da otkrije detalje problema sa kojim se suočava.
-Iskusni sam alkoholičar, to svi znaju. Posle dva pića ne znam gde sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost, jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posledica. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega - priznala je ona.
Takođe je istakla i da ne koristi narkotike, demantujući navode koji se često pojavljuju u javnosti.
-Nije istina da koristim narkotike. Ni kapi za nos ne uzimam bez uputstva, a kamoli nešto ozbiljnije - poručila je pevačica, dodajući da je umorna od spekulacija i etiketa koje joj se pripisuju.
Govoreći o pritisku javnosti, priznala je da se teško nosi sa njim.
-Ne podnosimo svi pritisak. Uopšte nisam trebalo da budem pevačica, već lekar. Sve to traje godinama, i estrada i taj teret. Svi me smaraju. Da si na mom mestu, i ti bi pio - bila je iskrena Nikolićeva.
Tajni brak i razvod
Podsetimo, Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta bili su u braku koji je trajao nešto duže od godinu dana.
Par se tajno venčao u julu 2016. godine, dok je razvod ozvaničen 2018. godine.
Tokom zajedničkog života dobili su ćerku Taru, o kojoj danas zajedno brinu.
Pevačica je u kasnijim intervjuima isticala da su oboje bili "poročni", kao i da je od samog početka osećala da njihov brak neće potrajati.
Takođe je navodila da on u tom periodu nije bio spreman za ulogu oca i porodičan život.
Iako je njihov odnos nakon razvoda bio turbulentan i često u centru medijske pažnje, Nikolićeva ga je često opisivala kao svoju "najveću ljubav".
Komentari (0)