Pevačica Aleksandra Prijović svojevremeno se rasplakala uživo u emisiji kada su joj pustili prilog iz njenog rodnog Belog Manastira, u kojem je njena majka Borka otkrila kroz kakve je poteškoće prošla dok je ona odrastala i započinjala muzički put, navodeći da je trpela maltretiranje vršnjaka jer je želela da se bavi pevanjem.

-Bilo je tu mnogo maltretiranja kada su bili deca što je volela da radi to što radi. Proliveno je dosta suza, bilo je odricanja. Sada bi svi ti koji su nekada i rekli nešto ružno protiv nje sada da se slikaju s njom, da popiju piće. Mogla sam da idem od kuće do kuće zbog tih prepirki. Oni su odrasli svi, ta deca koja su pravila neke probleme, podrugivanja… - istakla je njena majka Borka, dok je pevačica naglasila da ne želi da se vraća na negativne stvari.

- Bili smo svi deca i ne želim da se vraćam na negativne stvari. Obožavam da se vraćam u svoj Beli Manastir i svi mi kažu svaka čast - rekla je Aleksandra.

"Odrekla se svog posla zbog mene"

Tom prilikom pevačica je dodala i da je veoma ponosna na svoju majku.

-Jako sam ponosna na svoju mamu. Odrekla se svog posla zbog mene kada sam se takmičila, jer su snimanja bila vikendom kada je radila. Morala je da da otkaz, a sve što su imali, ona, baka i deka, uložili su poslednji dinar da bih ja bila ovde. Dešavalo se da dva-tri puta nismo imali novca da kupimo haljinu za nastup, ali naša porodica je bila tu da pomogne… Meni nikada ništa nije falilo, borila se za mene - usledilo je njeno emotivno priznanje u emisiji "Premijera", ne skrivajući emocije.