Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića izjavio je danas da je njegov otac u lošijem zdravstvenom stanju nego što je bio pre dve nedelje i potvrdio je da je odbijen zahtev za pregled magnetnom rezonancom (MRI). Darko Mladić je za RTRS rekao da su članovi porodice i Mladićeve odbrane imali u Hagu sastanak sa nadležnom lekarkom koja je medicinski oficir Ujedinjenih nacija.

"Ono što nas je šokiralo, to je da su oni odlučili da odbiju zahtev za magnetnu rezonancu (MRI), iako su u petak prihvatili zahtev veštaka koji su tražili pregled na MRI. Naši lekari su tražili MRI, ali su oni odbili te neke dijagnostičke metode i sad mi ne znamo da li to znači dalje odugovlačenje ili nešto drugo", rekao je sin generala Mladića. On je istakao da je "u svakom slučaju nejasno kako su promenili mišljenje preko vikenda". "To je nešto što je za nas iznenađuje, prosto ako to vodi daljem odugovlačenju svega ovoga to nas jako zabrinjava. Iskreno rečeno, nije nam bilo lako da čujemo tako nešto, jer ta neka objašnjenja koja smo dobili za nas su čudna i neprihvatljiva.

Osim toga posle smo se konsultovali sa našim lekarima i oni smatraju da se očigledno zamagljuje pravo stanje i da se odugovlači", rekao je on.

Mladić je za Srnu izjavio da još nema izveštaja od nezavisnih lekara, koje je angažovao Mehanizam po nalogu sudije Grasijele Gati Santane da pregledaju generala Mladića u vezi sa zahtevom odbrane da bude pušten na liječenje u Srbiju.

"Tražili su još da se urade neke dodatne dijagnostičke metode", rekao je Darko Mladić i dodao da ne zna kada bi sudija Santana mogla da donese odluku.

Ratko Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema. General Mladić je u subotu, 2. maja bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara. On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom njegom. Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtjev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.