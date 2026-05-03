Posle mnogo godina u javnost je isplivao snimak pevača Zdravka Čolića iz 1978. godine, nastao tokom pauze na jednom njegovom koncertu na stadionu Koševo u Sarajevu.
Ovaj video je sada ponovo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama i izazvao interesovanje, posebno kod pripadnica lepšeg pola.
Na snimku se vidi kako mu novinar prilazi tokom pauze dok se Čolić presvlačio, nakon čega se rukuje sa njim i komentariše da bi bilo izvanredno kada bi Željezničar i Sarajevo imali toliku posetu kao njegov koncert.
-Imaju Željo i Sarajevo kad treba, to je najvažnije. Međutim, kad se loše igra, onda... Možda nije derbi baš najuspešniji, odnosno nije poseta najuspešnija - odgovorio je pevač.
Potom je govorio i o atmosferi na koncertu, ističući da je odlična.
Na pitanje da li se plaši kiše i mogućnosti da prekine nastup, Čolić je kratko rekao:
-Nije lepo. Bolje da je nema, međutim, koncert je ipak bio prekinut zbog kiše - dodao je on.
U istom razgovoru osvrnuo se i na važnost donošenja novog sadržaja publici.
Kada mu je novinar rekao da je "prvi" i da je to teško, pevač je odgovorio:
-Šta znači prvi? Nikad niko nije prvi. Stvar ukusa i stila - skromno je poručio Zdravko.
Završio težak fakultet
Iako je ostvario vanserijski uspeh u muzičkoj karijeri, Zdravku Čoliću je bilo važno i obrazovanje, pa je završio Ekonomski fakultet i svrstava se među najobrazovanije predstavnike estrade.
Već dugi niz godina u braku sa suprugom Aleksandrom, a iz njihove ljubavi rođene su dve ćerke, Lara i Una.
Ljubavni život Zdravka Čolića pre braka
Pevač je 1997. godine šokirao javnost tvrdnjom da je bio intiman sa pevačicom Fridom Lingstad iz grupe "ABBA".
Kako se navodi, njih dvoje su se upoznali na Evroviziji, kada je Čolić predstavljao Jugoslaviju pesmom "Gori vatra".
Ona je iste godine bila prateći vokal švedskom predstavniku, a upravo tada se dogodio njihov susret, zbog kojeg je pevač umalo zakasnio na nastup.
-Fridu iz grupe "ABBA" sam upoznao na "Pesmi Evrovizije", gde bih drugo. Posle je usledio poziv na vikend. Delovalo je obećavajuće, ali sam se nakon cele te trodnevne idile osetio iskorišćenim poput instant supe. Skuvaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to - opisivao je Čola.
Prema njegovim rečima, njihova veza bila je kratka i bez očekivanog emotivnog intenziteta.
-Sve je bilo tu, i brvnara i kamin i sveće i cveće, kockaste zavesice i stoljnjaci, pečena riba u foliji s bademima i eterična ulja… Ali, ona prava, jedinstvena, ludačka strast, koja se dogodi između muškarca i žene, izostala je. Nije bilo spontanosti, pa je sve izgledalo kao kad zakažeš vežbanje udvoje u teretani - govorio je tada.
Romansa sa Jasnom
Pored ove priče, poznato je i da je pevač imao vezu sa glumicom Jasnom Ornelom Beri, koja je tri godine mlađa od njega.
Njih dvoje su se zaljubili u Sarajevu početkom sedamdesetih, dok su oboje bili veoma mladi, te je ona kasnije otkrila detalje tog odnosa.
-Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci i slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvek će imati jedan deo u mom srcu koji je samo rezervisan za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - istakla je glumica.
Dodala je da su se ponovo sreli nakon rata u Beogradu, što je, kako kaže, bio emotivan susret koji nikada neće zaboraviti, te da Čola i danas važi za harizmatičnu i dobrodušnu osobu.
Takođe, spekulisalo se i da je bio u vezi sa koleginicom Doris Dragović.
