Posle mnogo godina u javnost je isplivao snimak pevača Zdravka Čolića iz 1978. godine, nastao tokom pauze na jednom njegovom koncertu na stadionu Koševo u Sarajevu.

Ovaj video je sada ponovo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama i izazvao interesovanje, posebno kod pripadnica lepšeg pola.

Na snimku se vidi kako mu novinar prilazi tokom pauze dok se Čolić presvlačio, nakon čega se rukuje sa njim i komentariše da bi bilo izvanredno kada bi Željezničar i Sarajevo imali toliku posetu kao njegov koncert.

-Imaju Željo i Sarajevo kad treba, to je najvažnije. Međutim, kad se loše igra, onda... Možda nije derbi baš najuspešniji, odnosno nije poseta najuspešnija - odgovorio je pevač.

Potom je govorio i o atmosferi na koncertu, ističući da je odlična.

Na pitanje da li se plaši kiše i mogućnosti da prekine nastup, Čolić je kratko rekao:

-Nije lepo. Bolje da je nema, međutim, koncert je ipak bio prekinut zbog kiše - dodao je on.

U istom razgovoru osvrnuo se i na važnost donošenja novog sadržaja publici.

Kada mu je novinar rekao da je "prvi" i da je to teško, pevač je odgovorio:

-Šta znači prvi? Nikad niko nije prvi. Stvar ukusa i stila - skromno je poručio Zdravko.

Završio težak fakultet