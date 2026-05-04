Sin Suzane Jovanović postao je otac, a prelepa Tijana porodila se danas i darovala mu ćerku kojoj su dali ime Marta. Suzana nije krila sreću zbog unuke koja je bila najveća želja njenog supruga Saše Popovića, preminulog prvog marta prošle godine.

Venčanje sina Suzane Jovanović davne 2022. godine bilo je glavna tema domaćih medija. Danijel, koji je inače producent na Grand televiziji, oženio se dugogodišnjom devojkom Tijanom, a na raskošnoj proslavi upriličenoj u jednom od najluksuznijih beogradskih restorana okupile su se brojne estradne ličnosti.

Iako je venčanje proteklo u najboljem redu, Suzana je u intervjuu za 24sedam izjavila da su nju i njenu porodicu povredili pojedini novinski napisi, te otkrila da tog dana ni u jednom trenutku nisu pomislili na Danijelovog biološkog oca.

- Ne, ne, nijednog sekunda se nismo setili njega. Nemamo kontakt sa njim mnogo godina. Nije se javio ni sada i verujem da neće nikada. Danijelu je Sale i otac, i prijatelj, i saradnik, i sve što je naučio naučio je od njega. Sale mu je usadio prave vrednosti i sve što danas ima, ima zahvaljujući njemu. On mu je otac i više od toga. Među njima vladaju poštovanje i ljubav. On je dete drugog čoveka, ali kao što sam u više navrata rekla – otac nije onaj koji napravi dete, već koji ga odgaja i izvede na pravi put i od njega napravi čoveka – ispričala je Suzana tada.

Danijel, koji nije biološki sin Saše Popovića, godinama je imao posebno mesto u njegovom životu. O njihovom odnosu, ali i o relaciji sa Danijelovim biološkim ocem, Suzana Jovanović je u više navrata govorila otvoreno.

- Kada smo se njegov otac i ja razveli, imao je sedam meseci, tako da on nije ni znao šta se dešava. Nikada mu nisam govorila ništa protiv oca, smatram da će Bog svima nama da sudi jednog dana i da će svako dobiti ono što je zaslužio u životu. Imali smo tu sreću, ili nesreću, da Danijelov otac uopšte nije pitao za njega. Tek kada je Danijel krenuo u osnovnu školu, njegov otac se setio da nazove i pita za zdravlje sina. S druge strane, ni Danijel nije pitao za oca, jednostavno nije osetio potrebu. Moj sin i ja smo prijatelji, on zna da može uvek da računa na mene i Saleta - ispričala je Suzana ranije za medije.

Pevačica je potom istakla i koliko je Saša Popović bio važna figura u Danijelovom odrastanju.

- Danijel ne želi da pričam o njegovom pravom ocu, nije zaslužio da ga pominjem. Danijel je odrastao sa Sašom i sa mnom i njegov pravi otac je Sale. Sve što je naučio, naučio je od njega. On radi kod nas u Grandu, u režiji, kao ton-majstor, i odlično se snašao. Meni srce raste svaki dan kada čujem da ga ljudi hvale, napravili smo od njega divnog čoveka i verujem da će jednog dana biti divan suprug - rekla je pevačica pre nekoliko godina za „Stil“.

