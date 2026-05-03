Majka Asmina Durdžića, Melvida, oglasila se za domaće medije.

Tom prilikom komentarisala je aktuelnu rijaliti situaciju, a priznala je i da ju je bivša Asminova verenica, Stanija Dobrojević, razočarala.

- Zameram i ne zameram. Svi mu tamo svašta pričaju. Što se tiče Stanije, zameram mu što vređa porodicu, to zameram svakome koga vređa. Stanija nije postupila prema njemu kako treba otkako je ušla, još sa vrata mu se obratila sa "majmune". Čovek koji god je spomenuo ime Stanija, on mu je ili pisao ili napadao zbog Stanije, branio je uvek. Toliko joj je pomagao, davao novca, a ona njemu kaže: "Nemaš ništa, istresla sam te iz gaća, došao si u rijaliti da zaradiš". Ne, njemu nije trebao rijaliti. Asmin ne može nikad da propadne i da nema, mi imamo. To njoj mora biti jasno. Jeste kod mene jednom bila, donela mi ružu, ali ja mislim da je i to Asmin platio. Imamo sve zapisano koliko je para otišlo u Majami, sve će biti objavljeno. Toliko me je razočarala, ona mene pozdravlja sada, a što me nije pozdravljala kad je bila sa njim? Što mi nije čestitala rođendan, praznik, ja njoj jesam. Toliko je bezobrazna, da tako nešto može da kaže. Asmin je promenio 1.000 žena, nijedna se nije žalila, jedino se Stanija žali. Kako je nije sramota tako nešto pričati na televiziji - rekla je ona ističući da je Asmin finansirao Staniju:

- Smatrala sam da je dama, kulturna osoba, da je predivna. Ako nisu imali ništa godinu i po dana, zašto je bilo šta uzimala od njega. Nikad nije otišla u Majami, da joj Asmin nije platio let. Kad je išla njena majka, njena Maja, Asmin je to sve finansirao i papire za njenog psa. Naravno da me ovo boli. Znam šta je bio za nju. Nikad nije bilo nešto da joj za rođendane slave, pošalje buket, keteringe. Od nje nemamo ništa, a ona je od Asmina imala sve. Tražila sam 2-3 minuta sa njim, samo da mu kažem: "Asmine, jesam li ja tebe tako vaspitala da ti psuješ? To ne dozvoljavamo, ali ja ne mogu do njega - govorila je Durdžićeva.

- Sad čujem da je i trebalo da joj kupi stan. Vidite na koju foru ga je hvatala, da joj kupi stan koji bi bio na njeno ime, ti Asmine, marš u rijaliti, ja sam te poslala, istresla sam te iz gaća, zarađuj tamo, ja imam stan i auto, živim kao dama - rekla je ona i dodala:

- Bolje bi bilo da nije ušla i da je sve ovo rešila sa njim, mislim da on ne bi ni ušao u vezu sa Majom, da ona nije ovako postupila. Ovo što ga vređa i što iznosi laži, pa Anelin brat joj preti, pa nije Asmin sam, ima i on porodicu, pa ima i policija, kad mi neko preti, ja prijavim - nastavlja majka rijaliti učesnika.

Mevlidu smo pitali i da li je u kontaktu sa nekim od članova porodice Ahmić, te da li viđa unuku.

- Nisam ni sa kim u kontaktu. Kad je Aneli bila u Eliti 8, bila sam u kontaktu sa Sitom, ona kad dovede Noru kod sebe, ona me pozove, pa je vidim preko kamere. Slala sam malo poklona i novca, ona je meni čak i rekla da je Noru kad mi dođemo u Bosnu, dovesti tamo. Nažalost, ona i Asmin se nešto pokačiše i ja to dete ne videh - otkrila je Melvida, pa dodala da će Asmin nakon završetka "Elite" ići na sud sa Aneli zbog deteta:

- Kako da ja vidim unuku, kad to Asmin ne dozvoljava? Išao je Asmin, Sita je prijavila policiji kako je Asmin došao da ubije nju i njenog muža. Nisu dozvoljavale da on vidi dete, Asmin je želeo. Da je ovde poterao sa sudom, on je mogao uzeti dete, ali nije hteo zbog Aneli. Ima pravo na dete, da prijavi to na socijalno za 24 sata ovde, Asmin ima 50% starateljstva isto kao i Aneli. Nije hteo da oduzme dete majki. Drago mi je kada su se pomirili, ona je majka tog deteta, opet se umešaše te sile i nisu bili zajedno. Volela bih da su se izmirili i da budu zajedno, ali to nije do mene. Rekao je da će kad izađe ići na sud, nema više spuštanja lopte, pa kako sud odredi - zaključila je Durdžićeva za Blic.

