Nakon što je preminuo kreativni direktor Granda Saša Popović mnogi su zabrinuti za budućnost popularnog takmičenja "Zvezde

Granda", koje postoji decenijama, međutim Vesna Milanović koja je bila velika prijateljica, ali i PR Granda poručila je da snimanje neće stati, već će se nastaviti u Sašinu čast.

Pošto je Popović godinama bio glavni oslonac kako takmičarima, tako i mentorima kandidata, koji su sedeli na mestu stručnog

žirija, dugo se mislilo da je upravo Saša stvorio "Zvezde Granda". Međutim, isplivala je istina o tome kako je ovaj projekat nastao i ko je stvarni idejni tvorac projekta.

Poznati estradni menadžer, a sada i voditelj emisije "Nikad nije kasno" Žika Jakšić, otkrio je jednom prilikom koliko je bio težak njegov životni put, kao i kako je u jendom trenutku izgubio 100.000 maraka, a onda stao na noge i došao na ideju da napravi muzičko takmičenje.

- Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono

što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbedim bolji život.

Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim - rekao je voditelj pre nekoliko godina za domaće medije.

Prelomni trenutak u njegovom životu bio je kada je postao jedan od producenata muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

- Posle razvoda od prve žene neko vreme sam živeo u Nemačkoj, a zatim sam se preselio u Švajcarsku. Tamo sam gledao neku

televiziju i sinula mi je ideja za emisiju "Zvezde Granda". Taj projekat sam prvo ponudio BK televiziji, ali su oni već kupili licencu za "Idol", pa nisu bili zainteresovani. Šest meseci kasnije, video sam da će to njihovo takmičenje da prođe neslavno jer takmičari ne pevaju narodnjake. Onda sam otišao kod Saše Popovića, koji je i tada bio veliki vizionar, i ideja za emisiju mu se odmah dopala. Zajednički smo krenuli u taj projekat i nije nam krajnji cilj bila gledanost, nego da tim pevačima napravimo karijere - prisetio se tada Žika, koji je sa Popovićem sarađivao dve decenije i tvrdio da se nikada nisu posvađi.

