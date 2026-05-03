Dejana Dragojevića je bivša žena Dalila Dragojević, javno varala u rijalitiju sa Filipom Carem, o čemu se naširoko pisalo i pričalo.

Nakon mnogo vremena, Dejan je progovorio o Filipu, te je naveo da nema loše mišljenje o njemu, čak mu je i zahvalan, dok je otkrio i da su familijarno povezani.

- Ljubim ga. Sad smo povezani u ozbiljnom odnosu, rodbinskom. Jovanin ujak je sa Carevom sestrom od tetke. Nisam to znao, ali sam shvatio posle. To je španska serija, neverovatno - otkrio je Dragojević.

- S njim sam, ipak, ostao dobar. Hvala mu na tome što je sve tako bilo. Šta da se to nije desilo, da mi nije bio sa bivšom ženom? Gde bih ja bio sad? Zahvalan sam mu, moja vrata su mu uvek otvorena. O njemu uvek imam lepo mišljenje, ipak je on zaslužan... - govorio je Dejan.

"Stanija je izdominirala"

Podsetimo, Dejan je pričao i o Staniji Dobrojević, pa je istakao da mu se jako dopada njeno učešće u "Eliti 9".

- Dopada mi se Stanija. Odmah da razgraničimo, dopada mi se njeno učešće! Voleo bih da ona pobedi - rekao je Dragojević.

- Izdominirala je u temi koja godinama traje. Asmin i Aneli su ispali ozbiljni foliranti. Ako ona pobedi u "Eliti", nosićemo svi njene helanke (smeh) - istakao je Dragojević.

