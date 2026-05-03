Mlada pevačica Tea Bilanović, nakon što je zbog kaver pesama žestoko "udarila" na Nedu Ukraden, objavila je tri pesme koje je prepevala.

Za svoj rođendan, iznenadila je mnoge i objavila tri kavera, odnosno pesme svojih koleginica koje je prepevala.

Iako je žestoko udarila na izjavu Nede Ukraden, koja je najavila da će tužiti sve kolege koje prepevaju njene pesme, na Teinom repertoaru su se našle pesme njenih koleginica Mine Kostić i Dragane Mirković.

Tea udarila na Nedu Ukraden

Neda Ukraden je pre izvesnog vremena najavila tužbe za pevačice koje su prepevale njene pesme, ističući da smatra da takvi postupci koleginica nisu korektni budući da ih je ona papreno plaćala.

Tim povodom se sada oglasila mlada pevačica Tea Bilanović koja je otkrila kako doživljava Nedin komentar.

- Većina pevača nema ekskluzivno autorsko pravo, tako da se oni ništa ni ne pitaju. Donekle i razumem, jer pevač uloži u pesmu, marketing i eto, posreći mu se da nađe takvu pesmu, a neko s strane tako prepeva i postane poznat. Ipak, neke pesme i veliki hitovi su stvarno zaboravljeni, tako da smatram da to nije 100 posto ispravna odluka s njene strane - rekla je Tea.

BONUS VIDEO: